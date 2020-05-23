Іран знайшов винуватця у катастрофі літака МАУ

Винним за збиття літака МАУ в Ірані 8 січня поточного року є оператор ракетної системи, який порушив правила ведення вогню, в умовах, що склалися на той час.

Про це інформує Radio Farda.

"Колишній депутат парламенту Махмуд Садекі у п'ятницю заявив, що чиновники встановили, що оператор ракетної системи, яка в січні збила український літак, є відповідальним за цей інцидент", - йдеться у повідомленні.

За його словами, оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром та, покладаючись на "нечітку інформацію" міністерства оборони, прийняв рішення про запуск ракети.

Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз'яснення причин "відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвело до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі над Тегераном.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з летовища Тегерану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Читайте також: Держдеп США звинуватив Іран в організації 360 вбивств за кордоном

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Фото: АА