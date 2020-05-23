Держдеп США звинуватив Іран в організації 360 вбивств за кордоном

Влада Ірану, яка встановилась в країні з 1979 року, причетна до проведення терористичних атак у понад 40 закордонних країнах, під час яких загинули щонайменше 360 людей.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, оприлюдненому в п'ятницю.

"Глобальна терористична кампанія Ірану охоплювала принаймні 360 цілеспрямованих вбивств у інших країнах, а також вибухів бомб у масових місцях, під час яких загинули й були поранені сотні людей", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

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При цьому підкреслюється, що вбивства та атаки здійснювались силами Корпусу вартових ісламської революції, міністерства розвідки й безпеки, і в тому числі іранських дипломатів.

"Іранські дипломатичні співробітники неодноразово були причетними до вбивств за кордоном, про що свідчать ордери на арешт, судові та поліцейські розслідування, повідомлення розвідувальних служб, а також свідків", - підкреслили в Держдепартаменті США.

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Після того, як проти іранських дипломатів був введений посилений контроль, влада Тегерана почала залучати треті сили, у тому числі бойовиків Хезболли, а також кримінальних елементів та наркокартелі.

"Іран послідовно бреше про свою причетність до вбивств за кордоном, навіть коли ловлять його власних дипломатів, які відстежують цілі для нападу, постачають вибухівку або втікають з місця злочину", - наголосили в Державному департаменті США.

Як раніше повідомляло агентство, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що всі американці будуть вигнані з Іраку та Сирії.