США ввели санкції проти глави МВС Ірану

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти глави МВС Ірану, а також ряду високопоставлених чиновників органів правопорядку й окремих структур, причетних до суттєвих порушень прав людини в цій країні, у тому числі до вбивств демонстрантів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства Фінансів США запровадив санкції щодо міністра внутрішніх справ Ірану за його роль у серйозних порушеннях прав людини проти іранців, а також сімох вищих посадових осіб Іранських сил правопорядку (LEF) та одного регіонального командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під санкції потрапила іранська компанія Bonyad Taavon NAJA, її дирекція та члени наглядової ради. Компанія контролюється іранськими силами правопорядку LEF й активно веде справи у галузях енергетики, будівництва, технологій, банківської сфери.

У США заявляють, що внесені до санкційного списку фізичні та юридичні особи причетні до порушень прав людини в Ірані, в тому числі до вбивств протестувальників. Останній такий випадок відбувся в листопаді 2019 року на тлі широкомасштабних акцій протесту через підвищення цін на бензин.

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"Іранський режим жорстоко пригнічує інакомислення іранського народу, в тому числі, мирні протести, через фізичний і психологічний насильницький тиск", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він також підкреслив, що офіційний Вашингтон і надалі притягатиме до відповідальності всіх чиновників та організації в Ірані, що "пригнічують і вчиняють насильство щодо власного народу".