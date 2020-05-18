Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану – Декларація

Україна приєдналася до санкцій Євроейського Союзу проти певних осіб та установ у зв’язку із ситуацією в Ірані.

Про це йдеться у Декларації високого представника ЄС від імені країн Євросоюзу, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«7 квітня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/512 на доповнення рішення Ради ЄС 2011/235/CFSP. Цим рішенням поновлені існуючі обмежувальні заходи на наступні 12 місяців, до 13 квітня 2021 року, та уточнюється перелік персон та установ, які є суб’єктом обмежувальних заходів, які визначено у рішенні 2011/235/CFSP. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Республіка Молдова приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згадані країни взяли зобов’язання привести свою національну політику у відповідність із згаданим рішенням Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги таке зобов’язання та привітав його.

Рішенням 2011/235/CFSP (Спільна зовнішня та безпекова політика) від 12 квітня 2011 року Рада ЄС прийняла обмежувальні заходи проти певних осіб та установ Ірану, які є причетними та несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини, включаючи репресії проти учасників демонстрацій, журналістів, правозахисників, студентів, за обмеження права на висловлювання, за причетність осіб та установ Ірану до тортур та жорстокого поводження з людьми, свавільного застосування смертної кари, включаючи проведення публічних страт та побиття камінням та інші жорстокі вчинки.