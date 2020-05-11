Іран ракетою помилково потопив свій корабель під час навчань – ЗМІ

Один іранський військовий корабель обстріляв ракетами інший, за неофіційними даними місцевих ЗМІ, загиблих – понад два десятки.

Про це повідомляє 24 канал.

"Іранський фрегат Jamaran протикорабельною ракетою атакував інше іранське судно – корвет Konarak. На борту постраждалого корвета начебто було 40 людей. Спершу повідомляли, що всі вони загинули, однак пізніше уточнили, що відомо про смерть 23 членів екіпажу з 40", - йдеться у повідомленні.

💥 Güncel Bilgi: #İran Jamaran muhribi, Jask bölgesindeki Konarak Fırkateynini bir füze ile yanlışlıkla vurdu.



Fırkateyn'de 40'dan fazla personelin olduğu ve 22'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. pic.twitter.com/xHGs8YrrHP — GÖKTÜRK REPORT 🇹🇷 (@GokturkReport) May 10, 2020

Офіційних повідомлень від влади Ірану щодо інциденту наразі немає.

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У місцевих ЗМІ пишуть, що ракету випустили випадково через "людський фактор": корвет, мовляв, мав завдання привести ціль для фрегата Jamaran у задану точку ураження, але оператор наведення ракети на фрегаті сприйняв корвет за цю ціль.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з летовища Тегерану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", які Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.