Авіакатастрофа МАУ: Іран хоче поміняти "чорні скриньки" на відмову України йти до суду - ЗМІ

Іранська влада направила МЗС Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, аби Київ не подавав судові позови у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ біля Тегерена 8 січня.

Про це повідомляє Radio Farda.

"Іран підштовхує Україну підписати меморандум про взаєморозуміння, який зобов’язує Україну та родичів загиблих на рейсі 752, що був збитий біля Тегерана, відмовитися від свого права звертатися у суди", - йдеться в повідомленні.

За даними Radio Farda, документ був надісланий до МЗС України.

У разі підписання документа Київ та родичі загиблих визнають, що причиною авіакатастрофи стала "людська помилка".

Зазначається, що у документі також передбачається, що Україна й родичі загиблих не повинні переслідувати Іран у судовому порядку в обмін на виплату компенсації Тегераном і видачу бортових самописців після їхнього аналізу.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Фото: AA