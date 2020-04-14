Збиття літака МАУ в Ірані: Україна проведе криміналістичну експертизу

Офіс генерального прокурора призначив проведення комплексної криміналістичної експертизи щодо авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ авіакомпанії МАУ в небі над Іраном та наполягає на створенні міжнародної слідчої групи.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Офіс генерального прокурора активізує досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо збиття літака рейсу PS 752 Тегеран-Київ авіакомпанії МАУ в небі над Іраном 8 січня 2020 року, а також наполягає на створенні міжнародної слідчої групи, що суттєво б прискорило та підвищило оперативність розслідування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, призначили комплексну комісійну криміналістичну експертизу. Мета її проведення – деталізувати причини авіакатастрофи, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1.

Також у кримінальному провадженні аналізуватиметься інформація про рейси, які передували вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерану, планується проведення низки слідчих та інших процесуальних дій.

Водночас досі залишається невирішеним питання щодо передачі українській стороні бортових самописців, на яких може міститися надважлива інформація.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Минулого місяця офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, однак досі цього виконано не було.

фото: АА