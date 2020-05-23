У Києві попрощалися з народним депутатом кількох скликань Анатолієм Матвієнком
Про це повідомив п’ятий Президент України Петро Порошенко у Facebook.
“Дуже важкий день для тих, хто знав Анатолія Сергійовича Матвієнка. Сьогодні ми проводжаємо його в останню путь і віддаємо шану цій світлій людині і його внеску у розбудову суверенної, незалежної української держави. Він був справжнім борцем і справжнім патріотом. Спочивайте з миром, Анатолію Сергійовичу”, - написав Порошенко.
Як повідомлялося, 22 травня помер український політик, народний депутат Верховної Ради декількох скликань Анатолій Матвієнко.
Анатолій Матвієнко народився 22 березня 1953 року на Вінниччині.
Був народним депутатом шести скликань. У квітні - вересні 2005 року очолював Раду міністрів АР Крим. У Верховній Раді восьмого скликання був заступником голови депутатської фракції "Блок Петра Порошенка".
Поховають Анатолія Матвієнка в неділю – 24 травня у місті Бершадь Вінниччині.
Фото: Петро Порошенко, Facebook