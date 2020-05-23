У Києві попрощалися з народним депутатом кількох скликань Анатолієм Матвієнком

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі в суботу пройшла церемонія прощання з українським політиком, народним депутатом кількох скликань Анатолієм Матвієнком.

Про це повідомив п’ятий Президент України Петро Порошенко у Facebook.

“Дуже важкий день для тих, хто знав Анатолія Сергійовича Матвієнка. Сьогодні ми проводжаємо його в останню путь і віддаємо шану цій світлій людині і його внеску у розбудову суверенної, незалежної української держави. Він був справжнім борцем і справжнім патріотом. Спочивайте з миром, Анатолію Сергійовичу”, - написав Порошенко.

Як повідомлялося, 22 травня помер український політик, народний депутат Верховної Ради декількох скликань Анатолій Матвієнко.

Анатолій Матвієнко народився 22 березня 1953 року на Вінниччині.

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Був народним депутатом шести скликань. У квітні - вересні 2005 року очолював Раду міністрів АР Крим. У Верховній Раді восьмого скликання був заступником голови депутатської фракції "Блок Петра Порошенка".

Поховають Анатолія Матвієнка в неділю – 24 травня у місті Бершадь Вінниччині.

Фото: Петро Порошенко, Facebook