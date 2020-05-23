Воронченко здивований ажіотажем у ЗМІ щодо його можливого призначення на нову посаду
Про це він заявив в коментарі Укрінформу.
«Дійсно, міністром оборони мені була запропонована нова посада в міністерстві і я вважаю, що після чотирьох років командування Віськово-Морськими силами можу достойно передати всі свої напрацювання, досвід наступнику. Для мене є незрозумілим той ажіотаж у ЗМІ, який з’явився навколо мого прізвища», - заявив Воронченко, підкресливши, що попри велику кількість публікацій, коментар він надав лише одному виданню – «Думской».
Командувач також наголосив, що дотримується підходів і принципів, які притаманні арміям провідних країн світу. «Хочу акцентувати, що на мою думку, посадова особа на ключових позиціях кожні 4-5 років має передавати свій досвід і знання. Ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які існують в арміях країн-членів НАТО», - заявив Воронченко.
Як повідомлялось, 22 травня Командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко в коментарі виданню «Думская» підтвердив інформацію про пропозицію міністра оборони Андрія Тарана перейти на роботу до Міністерства оборони.
Ігор Воронченко був призначений на посаду в.о. командувача ВМС ЗСУ 25 квітня 2016 року.
2 липня 2016 року Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Ігоря Воронченка командувачем ВМС ЗСУ та присвоїв йому військове звання віце-адмірала.
23 серпня 2018 року указом Президента України № 242/2018 йому присвоєне військове звання адмірала.