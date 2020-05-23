Воронченко здивований ажіотажем у ЗМІ щодо його можливого призначення на нову посаду

Командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко здивований інформаційною кампанією, яка розгорнулась навколо ситуації, пов’язаної з можливим призначенням його на нову посаду.

Про це він заявив в коментарі Укрінформу.

«Дійсно, міністром оборони мені була запропонована нова посада в міністерстві і я вважаю, що після чотирьох років командування Віськово-Морськими силами можу достойно передати всі свої напрацювання, досвід наступнику. Для мене є незрозумілим той ажіотаж у ЗМІ, який з’явився навколо мого прізвища», - заявив Воронченко, підкресливши, що попри велику кількість публікацій, коментар він надав лише одному виданню – «Думской».

Командувач також наголосив, що дотримується підходів і принципів, які притаманні арміям провідних країн світу. «Хочу акцентувати, що на мою думку, посадова особа на ключових позиціях кожні 4-5 років має передавати свій досвід і знання. Ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які існують в арміях країн-членів НАТО», - заявив Воронченко.

Як повідомлялось, 22 травня Командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко в коментарі виданню «Думская» підтвердив інформацію про пропозицію міністра оборони Андрія Тарана перейти на роботу до Міністерства оборони.

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Ігор Воронченко був призначений на посаду в.о. командувача ВМС ЗСУ 25 квітня 2016 року.

2 липня 2016 року Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Ігоря Воронченка командувачем ВМС ЗСУ та присвоїв йому військове звання віце-адмірала.

23 серпня 2018 року указом Президента України № 242/2018 йому присвоєне військове звання адмірала.