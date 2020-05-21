Суд зобов'язав ОГП розслідувати можливе втручання Байдена в роботу Шокіна у 2016 році

Печерський райсуд зобов'язав Офіс генпрокурора розслідувати справу про можливе втручання віцепрезидента США Джозефа Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21 квітня поточного року.

"Скаргу Телешецького Олександра Івановича в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність Офісу Генерального прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення - задовольнити. Зобов`язати компетентну особу на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісу Генерального прокурора, у провадженні якого здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62020000000000236 від 24.02.2020 року, внести у Єдиному реєстрі досудових розслідувань до короткого викладу фактичних обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 343 КПК України по кримінальному провадженню № 62020000000000236 від 24.02.2020 року, відомості про втручання у діяльність колишнього Генерального прокурора України ОСОБА_1 - саме громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5, колишнього віцепрезидента США", - йдеться у резолютивній частині.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

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Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

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