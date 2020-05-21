Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увів заступників міністра оборони й голів Державного космічного агентства й Державної служби експортного контролю до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Відповідний указ №191/2020опублікований на сайті Глави держави.
Згідно з документом Президент увів до складу комісії заступника міністра оборони Олександра Миронюка, заступника голови Державного космічного агентства Володимира Міхеєва та заступника голови Державної служби експортного контролю Олександра Павліченка.
Водночас Зеленський вивів зі складу комісії Олександра Голуба, Анатолія Петренка, Олександра Шайтана та Дениса Шендрика.