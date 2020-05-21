Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю

Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увів заступників міністра оборони й голів Державного космічного агентства й Державної служби експортного контролю до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Відповідний указ №191/2020опублікований на сайті Глави держави.

Згідно з документом Президент увів до складу комісії заступника міністра оборони Олександра Миронюка, заступника голови Державного космічного агентства Володимира Міхеєва та заступника голови Державної служби експортного контролю Олександра Павліченка.

Читайте також: Реформа Укроборонпрому стартує після карантину - Президент

Водночас Зеленський вивів зі складу комісії Олександра Голуба, Анатолія Петренка, Олександра Шайтана та Дениса Шендрика.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-