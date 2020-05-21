Україні необхідна розробка довгострокової державної авіаційної програми - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час наради щодо розвитку авіаційної галузі України наголосив, що Україна потребує розробки довгострокової державної авіаційної програми.

Про це йдеться у повідомленні РНБО.

"Торкаючись питання реформування ДК «Укроборонпром», Данілов застеріг від непродуманих рішень і наголосив на необхідності збереження унікального національного виробництва, наукової бази та кваліфікованих кадрів. Данілов також наголосив на необхідності розробки довгострокової державної авіаційної програми та забезпеченні вітчизняних підприємств державними замовленнями", - йдеться у повідомленні.

У нараді взяли участь представники найбільших підприємств галузі, зокрема, президент ДП «Антонов», директор ДП «Івченко-Прогрес», президент АТ «Мотор Січ», директор Харківського державного авіаційного об’єднання, голова правління ПрАТ «ФЕД», директор ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», співробітники Апарату РНБО України.

На думку представників авіаційної галузі, ДК «Укроборонпром» показав недостатню ефективність в управлінні державними авіаційними підприємствами, а поспішна корпоратизація окремих підприємств без урахування принципів державної військово-промислової політики може призвести до негативних наслідків. Важливим у цьому контексті є забезпечення підприємств державним замовленням, збереження трудових колективів та залучення інвестицій у новітні вітчизняні розробки.

Секретар РНБО України підкреслив актуальність запровадження посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислової політики.

Фото: РНБО