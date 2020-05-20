Генпрокурор порушила справу відносно Порошенка через "плівки Байдена" вночі - адвокат

Генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження відносно Петра Порошенка через "плівки Байдена" вночі, після спілкування з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив під час пресконференції в середу адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси п'ятого президента Петра Порошенка.

"За інформацією, яка у нас є і яку ми намагатимемося підтвердити, кримінальна справа щодо так званих плівок Байдена була порушена сьогодні вночі. Що свідчить про зацікавленість у цьому питанні керівництва Офісу генпрокурора", - сказав адвокат.

За його словами, справа порушена за ст. 111 (державна зрада) і ст. 364 (зловживання владою) ККУ.

Новіков зазначив, що Президент Зеленський у ході сьогоднішньої пресконференції своєю заявою, що вирок Порошенку є питанням часу, "публічно визначив свою позицію як людини, яка координує і зацікавлена" у провадженнях відносно свого попередника на посаді.

"Проблемою є не "плівки Байдена", опубліковані нардепом Андрієм Деркачем. Заява Зеленського, поведінка Офісу Президента і генпрокурора свідчать на користь версії, що запис міг вестися з українського боку. Це колосальна проблема, це може підірвати підтримку України з боку іноземних партнерів", - сказав Новіков.

"Якщо Офіс Президента дає підстави думати, що такі переговори не лише будуть записані, не будуть зберігатися як прийнято, але й будуть оприлюднені і використані на догоду внутрішній політиці без врахування, як це вплине на двосторонні відносини, це підриває можливість двосторонньої співпраці", - додав захисник Порошенка.

Новіков вважає, що не було "ніякого чемодану з мільярдом доларів, який хотіли вкрасти", як про це йдеться на плівках.

"Це фантазії людей, які, можливо, і хотіли б украсти, але не знають, як це робиться. Так не буває", - резюмував адвокат.

Як повідомлялося, під час пресконференції 20 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що справою щодо аудіоматеріалів, оприлюднених народним депутатом Андрієм Деркачем, які начебто вказують на те, що колишній віцепрезидент США Джо Байден чинив вплив на п'ятого Президента України Петра Порошенка, мають займатися правоохоронні органи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.