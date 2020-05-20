Рада підтримала законопроект щодо врегулювання у сфері ЖКП

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

Законопроєкт у першому читанні підтримали 239 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт закону розроблено з метою удосконалення норм і положень чинного законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, а також врегулювання питань перехідного періоду, що виникають у зв’язку із введенням в дію закону України "Про житлово-комунальні послуги" з 1 травня 2019 та необхідністю прийняття співвласниками усіх багатоквартирних будинків (незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком) рішень про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу)", - йдеться у пояснювальній записці.

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Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ринок природного газу», «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».