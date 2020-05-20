Комітет рекомендував Раді ухвалити закон щодо спрощеної вакцинації миротворців

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №2429 «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я».

Відповідне рішення члени комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування ухвалили на засіданні 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію законопроєкту №2429 у другому читанні і в цілому як закон. І доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з головним юридичним управління ВР його техніко-юридичне доопрацювання», – зазначив голова комітету Михайло Радуцький, оприлюднивши рішення.

За його словами, народні депутати подали до законопроєкту всього 29 поправок, шістнадцять із яких комітет відхилив.

«До другого читання більшість положень законопроєкту не зазнали кардинальних змін. Це стосується, зокрема, спрощеної вакцинації нашого миротворчого контингенту, а також отримання дозволу вітчизняним виробникам, які легально ввозять до України сировину для виробництва ліків. Також до другого читання комітетом було напрацьовано узгоджені поправки до закону «Про донорство крові та її компонентів», якими враховано пропозиції народних депутатів під час голосування у першому читанні: усуваються бюрократичні бар’єри на шляху розвитку системи служби крові в Україні, відкривається дорога для державного та приватного партнерства із залучення інвестицій. Також передбачений посилений захист пацієнтів щодо забезпечення компонентами та препаратами крові та сприяння виробництву на території України», – уточнив Радуцький.

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Загалом законопроєкт передбачає скорочення часу виведення на ринок України ґенеричних лікарських засобів, створення правових умов для ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, необхідних для медичного забезпечення учасників міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, усунення бар’єрів у розвитку системи служби крові, створення сприятливих умов для ввезення вітчизняними виробниками на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді фармацевтичних субстанцій для власного виробництва ліків.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2429 у першому читанні 20 грудня 2019 року.