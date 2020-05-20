Рада відхилила закон про пенсійний вік для жінок за пропозицією Порошенка

ВР відхилила ветований Президентом закон «Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення"» (законопроєкт №0972) за пропозицією п’ятого глави держави, співголови фракції «ЄС» Петра Порошенка.

Про це поінформувала голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція «Слуга народу») під час брифінгу 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Його відхилили за пропозицією пана Порошенка, експрезидента. Це законопроєкт, який ця Верховна Рада отримала як спадкоємниця тих законопроєктів, які були ухвалені в першому читанні попереднім скликанням. І була пропозиція пана Шухевича (автор законопроєкту, народний депутат України VIII скликання Юрій-Богдан Шухевич – ред.) продовжити до 2022 року невихід на пенсію жінкам у 60 років, тобто це те продовження, яке в нас іде з 2011 року по пів року кожен рік. Окрім того, міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд зазначили, що така ініціатива поступово потребуватиме щороку наповнення пенсійного фонду від 12 до 34 млрд. Ці зміни були б непосильними для пенсійного фонду,» – зазначила Третьякова.

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Як повідомляв Укрінформ, за відхилення законопроєкту під час засідання Ради 20 травня проголосували 264 народних депутати. Ним, зокрема, передбачалося дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

ВР ухвалила його як закон 14 січня 2015 року. Згодом, 17 січня, п’ятий Президент України Петро Порошенко ветував його й надав свої пропозиції до нього.