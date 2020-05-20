Зеленський дає пресконференцію

Зеленський дає пресконференцію

Онлайн
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав пресконференцію для українських і закордонних ЗМІ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувається в Маріїнському палаці.

Раніше в пресслужбі глави держави попередили, що у зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у пресконференції, буде обмеженою.

Попереднього разу масштабне спілкування Зеленського з українськими та закордонними ЗМІ відбулося 11 жовтня 2019 року у форматі пресмарафону, який тривав близько 14 годин. Тоді пресконференція Президента побила світовий рекорд із тривалості.

Як відомо, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Президента Володимира Зеленського.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-