Зеленський дає пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський розпочав пресконференцію для українських і закордонних ЗМІ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувається в Маріїнському палаці.

Раніше в пресслужбі глави держави попередили, що у зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у пресконференції, буде обмеженою.

Попереднього разу масштабне спілкування Зеленського з українськими та закордонними ЗМІ відбулося 11 жовтня 2019 року у форматі пресмарафону, який тривав близько 14 годин. Тоді пресконференція Президента побила світовий рекорд із тривалості.

Як відомо, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Президента Володимира Зеленського.