"Голос" веде переговори з іншими партіями про точкове об'єднання на місцевих виборах

Про це заявила керівник партії Кіра Рудик в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми провадимо переговори із цього приводу. Звісно, до моменту, коли була історія про вибори у 2/3 областей – це були дуже активні переговори, тому що ця новина струсила український політикум», – зазначила Рудик.

За словами керівника «Голосу», нині ж ідеться не так про системне об'єднання, як про точковий союз.

«Нині, я думаю, що це буде швидше не системне об'єднання, а точкові коаліції, тому що це матиме сенс, і плюс ми встигнемо все-таки здійснити всі необхідні приготування. Я тепер уже знаю, що об'єднання партій або вливання однієї партії в іншу - це такий великий організаційний, операційний процес, тому нині треба концентруватися саме на місцевих виборах, а не на ньому», – додала депутат.

У «Голосі» також не виключають висунення під їхнім партійним брендом уже нинішніх лідерів місцевого самоврядування. «Так, ми розглядаємо такий варіант», – сказала політик.

«У нас є три пункти, за якими можна довідатися: ця людина може висуватися від нас чи ні. Перший - це чітка патріотична позиція, людина має чітко відповісти на запитання, чий Крим і куди має рухатися Україна. Ви знаєте, дуже багато людей не відповідають на це запитання. Друге питання - за час своєї роботи ця людина не має бути помічена в жодному корупційному скандалі, і це досить легко зараз перевіряється. Ну і третє питання - це має бути професійна людина, яка хоче дійсно працювати на благо нашої країни», – сказала Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до органів місцевого самоврядування заплановані в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, як того і вимагає законодавства, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення.

Також він поінформував, що Верховна Рада та Офіс Президента працюють над можливістю провести щоб місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях паралельно з рештою України.