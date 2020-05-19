Зеленський завтра дає пресконференцію

У середу, 20 травня, о 10:30 розпочнеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Захід відбудеться у Маріїнському палаці (паркова частина). Вхід через Маріїнський парк з боку Кабінету міністрів України.

"У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. Прохання від одного ЗМІ акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або одного відеооператора", - йдеться в анонсі.

Для акредитації на пресконференцію необхідно до 15:00 19 травня надіслати на адресу apu@apu.gov.ua таку інформацію: прізвище, ім'я та по батькові; назва ЗМІ; посада; телефон; копія редакційного посвідчення.

Підтвердження акредитації буде надіслано на вказану в листі електронну адресу.

Пресконференція також транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу Президента.

Сигнал трансляції буде доступним за посиланнями 1 і 2.

Також сигнал роздаватиметься через ЦКУ.

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський після завершення карантину проведе пресконференцію щодо підсумків першого року перебування на посаді.

Минулого разу Зеленський проводив пресмарафон 10 жовтня 2019 року, захід понад 14 годин. Тоді пресконференція Президента побила світовий рекорд із тривалості.