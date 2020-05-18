Рада не планує 19 травня ухвалювати законопроєкт щодо подвійного громадянства

Верховна Рада під час засідання 19 травня не планує ухвалювати за основу та в цілому законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков під час брифінгу 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насправді мова зараз не йде про те, яким буде рішення Верховної Ради. Яким саме буде рішення, ми побачимо завтра (19 травня – ред.). Навіть якщо відправляти на доопрацювання цей законопроєкт, відповідно за таке рішення повинні будуть проголосувати народні депутати. Перш за все, ми говоримо про перше читання законопроєкту, якщо цей законопроєкт буде підтриманий у першому читанні, а не відправлений на доопрацювання. Голосувати за нього за основу та в цілому ніхто не планує, і навіть такого рішення комітету, якщо я не помиляюсь, нема», – зазначив спікер.

При цьому він зауважив, що рішення про перелік держав, громадянам яких передбачається надання подвійного громадянства, ухвалюватиме Кабінет Міністрів України, і «це є ще одним додатковим запобіжником».

Як повідомляв Укрінформ, керівники парламентських фракцій, груп і комітетів не підтримали пропозицію виключити з порядку денного президентський законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства».

Згідно з проєктом порядку денного, цей законопроєкт ВР планує розглянути в першому читанні у вівторок, 19 травня.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня 2019 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №2590, що пропонує спростити отримання громадянства тим, хто брав участь у збройному конфлікті на боці України чи втік із Російської Федерації.