Зеленський планує спілкування зі ЗМІ про рік свого президентства – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ щодо підсумків першого року свого президентства.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав на зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба Президента.

«Андрій Єрмак також розповів, що Президент України Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ щодо підсумків першого року свого президентства», - йдеться у повідомленні.

Єрмак також зазначив, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ», – сказав він, зазначивши, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

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Крім того, керівник Офісу Президента поінформував послів щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні. За його словами, наразі рівень захворюваності в країні помірний, 11 травня відбувся перший етап послаблення карантинних заходів. Наступний етап запланований на кінець травня, якщо епідемічна ситуація залишатиметься стабільною.

Він наголосив, що українська влада має намір впевнено рухатися шляхом реформ, і для посилення цього процесу Президент України Володимир Зеленський нещодавно призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який здійснює організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

фото: пресслужба ОП