Росія прагне розірвати логічний зв’язок між демократією і процвітанням - британський експерт

Росія проводить інформаційні операції в Україні та світі, мета яких - розірвати логічний зв’язок між демократією і процвітанням країн, що обрали демократичний шлях.

Про це заявив британський журналіст, старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки Пітер Померанцев у ході онлайн-дискусії Київського безпекового форуму «Хто воює проти світової демократії?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звісно, Путін хоче хаосу (в Україні. – ред.), але він має чимало тактичних цілей. Є різні театри, на яких діє Росія, тож це цілий спектр кампаній, націлених на різні завдання… Наприклад, ми спостерігаємо досить послідовні зусилля, спрямовані на підрив демократичного наративу, сформованого десь у 1989 році, який полягає у тому, що народна демократія приводить до свободи, процвітання і безпеки… Росія тут зацікавлена не лише в хаосі, а в тому, щоб розірвати логічний зв’язок між демократією і процвітанням», - зазначив Померанцев.

Він додав, що Україна в цьому розумінні є яскравим прикладом.

За словами Померанцева, в Україні проводиться ціла низка таємних кампаній з єдиною метою – показати, що українці боролися за свободу, а отримали кров.

«Те саме вони говорять і про Близький Схід, і про країни Східної Європи. Є також інформаційні кампанії, де росіяни стверджують, що балтійські держави боролися за свободу у 1989 році, а зараз їхні громадяни миють туалети в Лондоні. Тобто це певна помста за 1989 рік з боку Росії», - резюмував експерт.