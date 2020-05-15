У ЦВК нарахували собі зарплати по 200-300 тисяч - комітет Ради чекає пояснень

У ЦВК нарахували собі зарплати по 200-300 тисяч - комітет Ради чекає пояснень

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив на своє засідання 20 травня членів Центральної виборчої комісії задля обговорення нарахованих їм заробітних плат за квітень у розмірі 200-300 тис. грн попри передбачені законом обмеження на час карантину в Україні.

Про це повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін (фракція «Слуга народу») на своїй сторінці у Facebook.

«Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!» – зауважив депутат.

У коментарі Укрінформу Безгін уточнив, що наступне засідання комітету має відбутися 20 травня, однак підтвердження щодо участі в ньому від членів Центрвиборчкому поки немає.

«Наступне засідання комітету в середу, на середу і запрошуємо. Наразі підтвердження участі немає, із ними комунікує перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко», – додав він.

Зі свого боку у коментарях до допису Безгіна секретар Комітету з питань бюджету Володимир Цабаль (фракція «Голос») уточнив, що «від таких бонусів утрималися» Андрій Гевко (призначений членом ЦВК за квотою «Голосу») та Вікторія Глущенко (призначена за квотою «Батьківщини»).

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня ухвалила в цілому законопроєкт №3279-д щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, яким на час карантину обмежується заробітна плата посадовців, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній, а також членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. грн).

Напередодні інформаційне агентство «Українські новини» оприлюднило відповідь секретаріату ЦВК на свій інформаційний запит, в якій йдеться про те, що серед 17-ти членів комісії за квітень тільки двом було нараховано по 47 230 грн зарплати, а решті – від 244,6 тис. до 361,6 тис. грн. Така сума вийшла в результаті виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та використання частини відпустки.

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