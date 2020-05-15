У ЦВК нарахували собі зарплати по 200-300 тисяч - комітет Ради чекає пояснень

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив на своє засідання 20 травня членів Центральної виборчої комісії задля обговорення нарахованих їм заробітних плат за квітень у розмірі 200-300 тис. грн попри передбачені законом обмеження на час карантину в Україні.

Про це повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін (фракція «Слуга народу») на своїй сторінці у Facebook.

«Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!» – зауважив депутат.

У коментарі Укрінформу Безгін уточнив, що наступне засідання комітету має відбутися 20 травня, однак підтвердження щодо участі в ньому від членів Центрвиборчкому поки немає.

«Наступне засідання комітету в середу, на середу і запрошуємо. Наразі підтвердження участі немає, із ними комунікує перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко», – додав він.

Зі свого боку у коментарях до допису Безгіна секретар Комітету з питань бюджету Володимир Цабаль (фракція «Голос») уточнив, що «від таких бонусів утрималися» Андрій Гевко (призначений членом ЦВК за квотою «Голосу») та Вікторія Глущенко (призначена за квотою «Батьківщини»).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня ухвалила в цілому законопроєкт №3279-д щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, яким на час карантину обмежується заробітна плата посадовців, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній, а також членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. грн).

Напередодні інформаційне агентство «Українські новини» оприлюднило відповідь секретаріату ЦВК на свій інформаційний запит, в якій йдеться про те, що серед 17-ти членів комісії за квітень тільки двом було нараховано по 47 230 грн зарплати, а решті – від 244,6 тис. до 361,6 тис. грн. Така сума вийшла в результаті виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та використання частини відпустки.