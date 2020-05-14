Посли G7 вітають ухвалення

Посли G7 вітають ухвалення "банківського" закону

Укрінформ
Посли країн «Великої сімки» (G7) привітали ухвалення Верховною Радою України закону про банки.

Про це йдеться в повідомленні Групи підтримки послів G7 в Україні у Twitter.

«Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків», - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

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За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

На ухваленні цього закону наполягав, зокрема, Міжнародний валютний фонд.

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