Відставка уряду зараз не розглядається взагалі - депутат «Слуги народу»

Питання щодо відставки Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та уряду на сьогодні не розглядається взагалі.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») під час брифінгу 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас, безперечно, є запитання до роботи уряду. Безперечно, ми задоволені не всім. Але я не вважаю, що це проблема комунікації (уряду та парламенту - ред.), а проблема нової команди, яка прийшла тільки що і яка намагається щось робити, і можливо, десь робить помилки. Щось конкретне про уряд ми зможемо говорити хоча б у червні, а поки що – зарано. Щодо скорої відставки, то питання відставки уряду сьогодні не розглядається взагалі», – зазначив він.

Водночас коментуючи одностайність парламентських комітетів щодо направлення на доопрацювання Програми діяльності уряду, Гетманцев акцентував увагу на низькій якості цього документа.

«Йдеться про якість. Ви бачили цей документ? Вибачте, але це не програма уряду і тому така одностайність комітету, тому ми не хочемо займатися профанацією, а хочемо відповідально ставитися до своїх обов’язків і того ж чекаємо від уряду», – уточнив депутат.

Як повідомлялося, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на своєму позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, а також ще ряд парламентських комітетів ухвалили рішення направити на доопрацювання Програму діяльності уряду.