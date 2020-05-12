МЗС України прокоментувало висновки Євроради щодо "Східного партнерства"

Україна у своєму баченні майбутнього "Східного партнерства" надалі виходитиме зі своїх європейських прагнень та європейського вибору, які закріплені в Угоді про асоціацію.

Про це йдеться у коментарі МЗС стосовно Висновків Ради ЄС щодо "Східного партнерства", які були ухвалені 11 травня.

«Україна підтримує підхід щодо подальшої розбудови "Східного партнерства" з урахуванням особливостей двосторонніх відносин ЄС з державами-партнерами, їхніх пріоритетів і потреб, а також прогресу на шляху реформ», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті у МЗС запевнили, що Україна залишається відданою продовженню широкомасштабних перетворень, визначених її курсом на європейську інтеграцію, що закріплений в Конституції України, зокрема у сфері юстиції і боротьби з корупцією, а також подальшій консолідації демократичних принципів, та вдячна ЄС за фінансову і експертну підтримку.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що у своєму баченні майбутнього "Східного партнерства" Україна надалі виходитиме зі своїх європейських прагнень та європейського вибору, які закріплені в Угоді про асоціацію.

«Україна налаштована на подальше далекосяжне поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, включаючи поступове приєднання до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Вважаємо поглиблене секторальне співробітництво, розширення взаємної торгівлі шляхом повного використання потенціалу ПВЗВТ, зміцнення конективності та посилення міжлюдських контактів з ЄС і Східними партнерами важливими складовими на шляху реалізації цієї мети», - підкреслили в МЗС.

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Наголошується, що у цьому контексті Україна очікує на запланований на поточний рік саміт "Східного партнерства" з метою вироблення спільними зусиллями довготермінових цілей цієї ініціативи та подальшого зміцнення і поглиблення відносин з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС ухвалила у понеділок висновки щодо розвитку Східного Партнерства після 2020 року, в яких підтвердила стратегічну важливість цієї програми та об’єднані зобов’язання її учасників будувати спільний простір демократії, добробуту і стабільності.