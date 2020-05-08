Разумков - про ситуацію з "Епіцентром" і Тищенком: За помилки треба нести відповідальність

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що представники бізнесу повинні ухвалювати рішення щодо роботи в умовах карантину, керуючись законодавством, а в разі відсутності необхідного закону - законами моралі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи ситуацію, коли представники малого та середнього бізнесу через карантин не працюють, а мережа будівельних супермаркетів "Епіцентр" працює.

"Не знаєш, як чинити, – чини за законом", - сказав Разумков, та почувши, що закону, який би це регламентував немає, продовжив: "Є закони моралі, є закони держави, думаю, що саме використовуючи ці два поняття, треба приймати рішення в будь-якій ситуації – і по відношенню до тих чи інших магазинів, до тих чи інших людей, до тих чи інших народних депутатів".

Водночас у відповідь на запитання про роботу ресторану депутата зі "Слуги народу" Миколи Тищенка в умовах карантину Разумков зазначив: "Я бачив за цей проміжок часу Миколу в залі, але ми не спілкувалися з ним. Але повторю: за помилки треба нести відповідальність".

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький заявив, що в комітеті розпочали досліджувати порушення мережами "Епіцентр" та "Нова лінія" конкурентного законодавства під час карантинних заходів.

Зі свого боку, у ТОВ "Епіцентр К" заявили, що готові співпрацювати з АМКУ та сприяти об‘єктивному дослідженню стану конкуренції на ринку торгівлі непродовольчими товарами.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція провела перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентра" і "Нової лінії". На працівників мережі "Епіцентр" склали 29 протоколів про порушення карантинних вимог. За словами міністра, в магазинах мереж "Епіцентр" та "Нова лінія" правоохоронці зафіксували випадки, коли торгували меблями, електронікою, що не було передбачено умовами карантину.

Крім того, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що столичний ресторан "Велюр", який входить до мережі "Наша карта", що належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, під час карантину відвідували депутати, чиновники та бізнесмени.

Сам Тищенко заявив, що дотримується карантину, а у своєму ресторані проводить особисті зустрічі. Він також повідомив, що його ресторан "Велюр" заплатить штраф, коли підтвердиться, що він порушив закон, та пообіцяв до закінчення карантину готувати обіди для київських лікарів.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року.