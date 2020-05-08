Разумков розповів про дискусії з Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що регулярно бачиться з Президентом України Володимиром Зеленським, а також підтвердив, що має плідні дискусії з главою держави.

Про це спікер ВР сказав в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи бачиться він із Президентом України, дискутує із ним і чи вдається йому в чомусь переконати главу держави.

«Бачуся з Президентом регулярно, кожного тижня точно, можливо, більше. Зустрічі, телефонні розмови частіше відбуваються», - сказав спікер.

Він також ствердно відповів на запитання, чи дискутує він із Президентом.

«Так. І я думаю, що це теж правильно, якщо ти можеш переконати в тому, що це правильний шлях, і якщо твої колеги дослухаються до логічних пояснень. Так само і я дослухаюся, якщо бачу, що колеги, як у парламенті, так і, наприклад, в Офісі Президента, чи Президент займає правильну позицію, то – чому ні, то так і треба рухатися. Тут не повинно бути питань: моя думка, не моя думка – важливо, щоб вона була правильною. Важливо, щоб влада не працювала в режимі, в якому дуже часто звикли працювати українські чиновники. Знаєте, є дві думки: одна – моя та інша – неправильна. Так не повинно бути, так і не буде», - наголосив Разумков.