Група «Першого грудня» закликає не допускати до влади прокремлівських політиків

Ініціативна група «Першого грудня» закликає владу і опозицію до співпраці заради порятунку країни в умовах пандемії коронавірусної інфекції.

Про це йдеться у зверненні Ініціативної групи «Першого грудня».

«Ми добре усвідомлюємо, наскільки важко буде наростити паростки порозуміння там, де вирує недовіра і ворожнеча. Тим більшою буде заслуга тих політиків, які спроможуться пригасити свої амбіції та прийняти парадигму співпраці задля порятунку країни», - зазначають учасники ініціативної групи.

Вони наголошують на тому, що подолати пандемію та економічну кризу буде можливо, якщо влада та опозиція розподілять ролі та діятимуть злагоджено.

«Обидві сторони мають пояснити народові, що в нинішніх екстремальних умовах було б безвідповідально продовжувати дотеперішні моделі політичного протистояння. Інтереси держави й суспільного виживання вимагають повної мобілізації фахового та управлінського потенціалу країни незалежно від партійної приналежності. Країна потребує чіткої і комплексної програми подолання кризових перевантажень, а також – і то не меншою мірою – чіткої та зрозумілої комунікації з народом, оскільки без паралельної мобілізації самого суспільства будь-які програми приречені на поразку», - зазначається у зверненні.

Водночас представники ініціативної групи наголошують на необхідності «рішуче відсторонити від керма тих, хто вже не раз засвідчив свою заанґажованість у підривних планах Кремля чи ставив свої егоїстичні інтереси вище інтересів держави».

Вони зазначають, що в нинішніх умовах важливим є не лише залучення міжнародної допомоги, а й створення законодавчих і фінансових передумов для стрімкого розвитку малого й середнього бізнесу.

Як повідомлялося, ініціативна група «Першого грудня» створена у двадцяту річницю всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України. До групи наразі входять представники національної інтелігенції: Оля Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський та Ярослав Яцків.