Верховний суд переніс на 4 червня розгляд позову Труби до Зеленського
Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.
"Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду провів перше судове засідання з розгляду справи за позовом Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського, третя особа – Державне бюро розслідувань, у якому позивач просив визнати протиправним та нечинним указ Президента України від 27 грудня 2019 року № 960/2019 про звільнення його з посади директора ДБР", - йдеться у повідомленні.
Так, під час засідання, у якому взяв участь представник третьої особи, суддя-доповідач повідомив, що до суду надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи через карантин. Крім того, про неможливість взяти участь у засіданні повідомили також з Офісу Президента України.
Представник ДБР не заперечував проти відкладення розгляду справи.
Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання сторін у справі і відкласти її розгляд.
Наступне судове засідання призначено на 10:00 4 червня 2020 року.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року підписав указ, яким звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу.
Труба оскаржив у ВС указ Президента про звільнення. На його думку, “зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп”.