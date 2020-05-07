Верховний суд переніс на 4 червня розгляд позову Труби до Зеленського

Верховний суд переніс розгляд справи за позовом Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського у зв’язку зі звільненням з посади директора Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.

"Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду провів перше судове засідання з розгляду справи за позовом Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського, третя особа – Державне бюро розслідувань, у якому позивач просив визнати протиправним та нечинним указ Президента України від 27 грудня 2019 року № 960/2019 про звільнення його з посади директора ДБР", - йдеться у повідомленні.

Так, під час засідання, у якому взяв участь представник третьої особи, суддя-доповідач повідомив, що до суду надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи через карантин. Крім того, про неможливість взяти участь у засіданні повідомили також з Офісу Президента України.

Представник ДБР не заперечував проти відкладення розгляду справи.

Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання сторін у справі і відкласти її розгляд.

Наступне судове засідання призначено на 10:00 4 червня 2020 року.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року підписав указ, яким звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу.

Труба оскаржив у ВС указ Президента про звільнення. На його думку, “зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп”.