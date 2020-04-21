Труба стверджує, що незабаром отримає підозру

Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що невдовзі отримає підозру.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Найближчим часом влада збирається повідомити мені про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко", - написав він.

При цьому ексочільник ДБР не уточнив, чого саме стосуватиметься підозра.

Читайте також: Верховний суд повернув Трубі його позов до Президента

Раніше Труба звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом через своє звільнення та просить поновити його на посаді.

На переконання Труби, "зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп".

Водночас Верховний суд повернув Трубі його позов до Президента щодо визнання протиправним указу про його звільнення. Відповідну постанову ухвалила 30 січня поточного року суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Ольга Кашпур.

В Україні 27 грудня 2019 року набув чинності закон про перезапуск роботи Державного бюро розслідувань. Ним передбачено звільнення директора ДБР та його заступників.