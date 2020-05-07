Кабмін звільнив мовного омбудсмена та главу Нацфонду досліджень

Кабінет міністрів звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

«Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням», - йдеться у документі.

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова 24 квітня повідомила про те, що написала заяву про звільнення за власним бажанням. Її було призначену цю на посаду 27 листопада 2019 року.

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Уряд також оприлюднив розпорядження про звільнення науковця Бориса Сорочинського з посади виконавчого директора Національного фонду досліджень України 19 травня 2020 року за власним бажанням.

Цю посаду він обіймав із 25 вересня 2019 року.