Зеленський не поїде на День Перемоги до Мінська - ОП

Зеленський не поїде на День Перемоги до Мінська - ОП

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський не їхатиме до Мінська (Білорусь) на День Перемоги.

Про це Укрінформу розповіли в пресслужбі Офісу Президента.

"Президент Володимир Зеленський не збирається до Мінська 9 травня", - зазначили в ОП.

Як повідомлялося, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість скасування військового параду до Дня Перемоги.

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У Всесвітній організації охорони здоров’я стурбовані рішенням влади Білорусі організувати велелюдні урочисті заходи 9 травня попри пандемію коронавірусу.

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