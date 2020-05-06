Зеленський не поїде на День Перемоги до Мінська - ОП

Президент Володимир Зеленський не їхатиме до Мінська (Білорусь) на День Перемоги.

Про це Укрінформу розповіли в пресслужбі Офісу Президента.

"Президент Володимир Зеленський не збирається до Мінська 9 травня", - зазначили в ОП.

Як повідомлялося, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість скасування військового параду до Дня Перемоги.

У Всесвітній організації охорони здоров’я стурбовані рішенням влади Білорусі організувати велелюдні урочисті заходи 9 травня попри пандемію коронавірусу.