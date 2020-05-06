Зеленський не поїде на День Перемоги до Мінська - ОП
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський не їхатиме до Мінська (Білорусь) на День Перемоги.
Про це Укрінформу розповіли в пресслужбі Офісу Президента.
"Президент Володимир Зеленський не збирається до Мінська 9 травня", - зазначили в ОП.
Як повідомлялося, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виключив можливість скасування військового параду до Дня Перемоги.
У Всесвітній організації охорони здоров’я стурбовані рішенням влади Білорусі організувати велелюдні урочисті заходи 9 травня попри пандемію коронавірусу.