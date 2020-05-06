Берлін: відеопереговори Меркель і Шмигаля заплановані на 12 травня

Відеоперемовини Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель і Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля заплановані на 12 травня.

Про це заявила представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер на брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переговори канцлера Меркель з Прем’єр-міністром України Шмигалем заплановані на 12 травня. Йдеться про проведення відкладеного першого візиту українського Прем’єра, який через пандемію відбудеться у режимі відеоконференції", - сказала Деммер.

Анонсовано, що на порядку денному переговорів глав урядів стоять двосторонні питання німецько-українських відносин, процес реформ в Україні, а також "стан виконання Мінських угод, які мають на меті привести до завершення конфлікту на Сході України". Крім того, глави урядів обговорять заходи, яких вживають їхні країни для подолання пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, перший "віртуальний візит" Шмигаля у Берлін мав відбутися 20 квітня, але його перенесли через графік Меркель.