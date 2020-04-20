Відеоконференцію перенесли, бо у Меркель виникли невідкладні справи – Шмигаль
Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у своєму Тelegram-каналі.
«Перенесли відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи», - написав Шмигаль.
Він запевнив у тому, що українська сторона з розумінням до цього поставилися, адже в часи пандемії трапляється різне.
«Домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час», - додав Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт поінформував, що переговори у відеорежимі між Федеральним канцером ФРН Ангелою Меркель і Прем’єр-міністром України Денисом Шмигилем відкладено.
Перший віртуальний візит українського Прем’єра в Берлін був запланований на понеділок, 20 квітня, переговори з Меркель мали розпочатися о 16.00 за київським часом.