Фонд "Ізоляція" звернувся до Зеленського через справу організатора "референдуму ДНР"

Фонд "Ізоляція" та українці, що постраждали від російської агресії на Донбасі, звернулися до Зеленського через справу Романа Лягіна.

Текст звернення є в розпорядженні Укрінформу.

“Пане Президенте, на превеликий жаль, на території нашої держави Російською Федерацією у 2014-му році також був створений сучасний концентраційний табір просто посеред Донецька на платформі культурного фонду “Ізоляція”, про який дедалі більше говорить весь Західний світ. Бойовики, які захопили це місце, створили на цій території таємну в'язницю, в якій вже 6 років катують, гвалтують та принижують людську гідність громадян України. Один із засновників цього концтабору — Роман Лягін, людина, яка вже постала перед українським судом”, - нагадують автори звернення.

Активісти звертають увагу Президента, що судовий процес у справі Лягіна закритий від громадськості. Зокрема, на засідання 4 травня не допустили представників ЗМІ, а судове рішення не було оприлюднено, відтак невідомо чи буде Лягіна притягнуто до відповідальності.

Також в фонді “Ізоляція” стверджують, що постраждалих було позбавлено статусу потерпілої сторони, а представників фонду - можливості стежити за судовим процесом і сприяти розслідуванню. Також представників фонду, які діють від імені постраждалих у справі Лягіна, судді Шевченківського суду виключили з процесу і незаконно позбавили їх можливості відстоювати права постраждалих.

На думку авторів заяви, це може свідчити, що Офіс Генерального прокурора діє не в інтересах постраждалих, а прокуратура допомагає обвинуваченому уникнути відповідальності за серйозні злочини. Автори звернення наголошують, що в середині травня спливає термін перебування Романа Лягіна під вартою.

Звернення підписали директорка МБФ “ІЗОЛЯЦІЯ” Оксана Саржевська-Кравченко, журналіст Станіслав Асєєв, який з 2017 до 2019 рр. перебував у полоні “ДНР” на території Ізоляції в Донецьку, вчений, релігієзнавець, письменник Ігор Козловський, який з 2016 до 2017 рр. перебував у полоні “ДНР”, директор «Артхаус Трафік» Денис Іванов, оператор та режисер Вадим Ільков, журналіст Денис Казанський, правозахисниця Олександра Дворецька, керівник БФ “Восток SOS” Костянтин Рєуцький, художник, колишній в'язень “ДНР” Сергій Захаров.

Укрінформ звернувся за коментарем до Офісу Генпрокурора.

Як повідомлялося, 14 червня 2019 року стало відомо, що працівники Генпрокуратури та Служби безпеки затримали колишнього керівника "Центральної виборчої комісії ДНР" Романа Лягіна, який у травні 2014 року організовував та проводив незаконний "референдум ДНР".