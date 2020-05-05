Новинський заявляє, що вилікувався від коронавірусу

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський повідомив про одужання після коронавирусной інфекції.

Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий», - заявив Новинський і побажав також якнайшвидшого одужання всім, хто захворів і бореться з коронавірусом.

Як повідомлялося, Новинський 15 квітня заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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В Україні станом на 5 травня підтверджено 12 697 випадків коронавірусної інфекції. За добу додалося 366 нових випадків.