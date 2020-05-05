Мер Черкас відмовився виступити у прямому ефірі "Свободи слова" та покинув студію

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко відмовився виступити у прямому ефірі програми "Свобода слова".

При цьому він майже дві години слухав виступи інших учасників телешоу, а коли його запросили до мікрофона, заявив, що не почув чогось важливого, тому не витрачатиме час на розмови та негайно їде до Черкас, бо в нього там багато роботи, передає кореспондент Укрінформу.

"Я дуже уважно послухав все, що тут говориться і ще раз зрозумів, що державна влада в Україні так далека від народу, як я від космосу. Тому я негайно їду до Черкас, бо в мене там дуже багато роботи. Дякую за шикарну дискусію", - сказав Анатолій Бондаренко.

Коли ведучій спробував уточнити, з чим було пов'язане рішення пом’якшити карантинні обмеження для підприємців міста з 1 травня, міський голова Черкас наголосив, що в державі відбуваються подвійні стандарти щодо карантину: "Я сказав те, що хотіли почути люди, що вони обговорюють".

Після цього Бондаренко покинув студію.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

4 травня Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців заявило про підтримку рішення про пом'якшення карантину.