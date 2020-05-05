Мер Черкас відмовився виступити у прямому ефірі

Мер Черкас відмовився виступити у прямому ефірі "Свободи слова" та покинув студію

Укрінформ
Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко відмовився виступити у прямому ефірі програми "Свобода слова".

При цьому він майже дві години слухав виступи інших учасників телешоу, а коли його запросили до мікрофона, заявив, що не почув чогось важливого, тому не витрачатиме час на розмови та негайно їде до Черкас, бо в нього там багато роботи, передає кореспондент Укрінформу.

"Я дуже уважно послухав все, що тут говориться і ще раз зрозумів, що державна влада в Україні так далека від народу, як я від космосу. Тому я негайно їду до Черкас, бо в мене там дуже багато роботи. Дякую за шикарну дискусію", - сказав Анатолій Бондаренко.

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Коли ведучій спробував уточнити, з чим було пов'язане рішення пом’якшити карантинні обмеження для підприємців міста з 1 травня, міський голова Черкас наголосив, що в державі відбуваються подвійні стандарти щодо карантину: "Я сказав те, що хотіли почути люди, що вони обговорюють".

Після цього Бондаренко покинув студію.

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Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

4 травня Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців заявило про підтримку рішення про пом'якшення карантину.

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