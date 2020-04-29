Деякі депутати вже збираються оскаржити не ухвалений «банківський» закон - Разумков

Деякі народні депутати не від монобільшості вже заявили, що у разі ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам оскаржать його в Конституційному суді.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю РБК-Україна.

«Уже є заяви наших колег з інших політичних фракцій і груп не монобільшості про те, що вони будуть звертатися в Конституційний суд, якщо цей закон буде прийнятий. Це їх право. Все в рамках закону», – зазначив спікер.

Водночас Разумков зауважив, що говорити про конституційність або неконституційність цього документа варто говорити лише з появою його остаточної версії.

«На сьогодні поки ще рано говорити, тому що потрібно буде подивитися, яким він вийде з комітету, і яка таблиця правок буде запропонована до прийняття фактично, – це раз. А два: я думаю, що така прерогатива і можливість визначення як конституційний або неконституційний є тільки у КСУ. І мої сьогоднішні висловлювання з приводу того, що я вважаю, я думаю, можливо, будуть сприйняті поважними суддями як тиск на них. Я точно цього не хочу робити», – пояснив Голова ВР.

Разом з тим він додав, що й сам як народний депутат має питання до «банківського» законопроєкту. При цьому на запитання, якого саме характеру ці зауваження, Разумков сказав: «Я не можу погодитися з усіма нормами, які там прописані. Це тривала дискусія».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

При цьому голова профільного комітету Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») прогнозує, що у разі застосування спеціальної процедури Рада може наступного тижня розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д та ухвалити його в цілому як закон за півтора дня.

Відповідно до закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури», спеціальна процедура розгляду в другому читанні законопроєктів, до яких надійшло більш як 500 поправок, передбачає збір підписів не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР, після чого Рада на найближчому засіданні має проголосували 226-ма голосами за запуск цієї спецпроцедури.

27 квітня голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія припустив, що фінальне голосування в другому читанні за законопроєкт №2571-д може відбутися 10-11 травня.