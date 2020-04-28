Єрмак зустрівся з родичами полонених на Донбасі

В Офісі Президента відбулася зустріч із родичами полонених в ОРДЛО за участю керівника ОПУ Андрія Єрмака.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно закінчили зустріч за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з родинами громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - написала вона.

Денісова поінформувала, що під час зустрічі акцентувалося на створенні при Офісі Президента України робочої групи, куди будуть входити рідні полонених українців, а також початку роботи комісії з пошуку безвісти зниклих осіб за невстановлених обставин.

"Буду виступати з ініціативою якнайшвидшого прийняття законопроєкту "Про статус полонених". Крім того, порушено питання про фінансову допомогу родинам наших громадян, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - зазначила омбудсмен.

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Сторони також домовилися про активну комунікацію для аналізу всієї наявної інформації, аби максимально налагодити логістику процесу повернення українців з полону.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня родичі полонених в ОРДЛО українців провели акцію під стінами Офісу Президента України.

Учасники заходу наголосили, що їх не інформують щодо обмінів та не підтримують зв`язок із ними - тому вони прийшли на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським особисто.

Раніше 28 квітня із родичами полонених в ОРДЛО провела зустріч Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.