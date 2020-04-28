В'ятрович прийшов на допит у ДБР

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович (фракція партії "Європейська солідарність") прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сьогодні тут, викликаний на допит у ще одній справі, яка, очевидно, дуже сподобається Російській Федерації – справі організації Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору в 2018 році. Я тут для того, щоб почути, в чому зловживання влади у спробах розповісти Україні і світові правду про Голодомор. Я тут для того, щоб зрозуміти, на що витрачаються наші кошти в цій структурі, яка гордо називається Державне бюро розслідувань", - сказав В'ятрович журналістам на брифінгу перед допитом.

На думку депутата, не випадково він отримав виклик на допит за два дні після того, як звернувся до суду, оскаржуючи бездіяльність ДБР, яке "не хотіло помічати державної зради в діях пана Єрмака і пана Кучми, які підписали відповідні документи в Мінську, по суті легалізуючи терористичні організації, так звані "ЛНР" і "ДНР", по суті, виводячи Росію зі стану учасника війни проти України в міжнародного спостерігача".

Володимир В'ятрович прийшов на допит в ДБР / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

В'ятрович додав, що буде відповідати на запитання слідчих і надавати інформацію, якою володіє, "аби показати, що здійснювалося для того, аби відстояти право українців розповідати і собі, і світові про Голодомор".

"У цій справі я викликаний на допит як свідок, але у справі щодо зловживання владою відомого мені Володимира В'ятровича", - зауважив депутат.

До будівлі ДБР також прибули колеги В'ятровича по фракції. Зокрема, підтримати ексголову УІНП прийшли Софія Федина, Ростислав Павленко, Михайло Бондар.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня В'ятрович повідомив, що його викликають на допит у ДБР як свідка в ініційованій Максимом Бужанським справі щодо проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-им роковинам пам'яті жертв Голодомору.

У листопаді 2019 року народний депутат Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу") повідомив у Telegram, що звернувся до правоохоронців із заявою, в якій стверджує, що нині вже ексголова УІНП Володимир В'ятрович нібито присвоїв частину грошей Інституту, витрачених на проведення Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.