Програма дій уряду потребує доопрацювання у сфері оборони – Арахамія

Програма діяльності Кабінету Міністрів не буде ухвалена в тому вигляді, як її подав уряд, оскільки потребує доопрацювання в частині національної безпеки та оборони.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає кореспондент Укрінформу.

«Програма дій уряду не була й не буде прийнята. Ми вже звернулися з дуже багатьма питаннями щодо цієї програми, тому що там треба врахувати дуже багато інших речей стосовно оборони… Думаю, доопрацьований план буде виглядати набагато краще», – прокоментував Арахамія зауваження щодо недосконалості програми діяльності уряду в частині національної безпеки та оборони.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України». Програму Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив, що парламент зможе розглянути питання затвердження Програми діяльності Кабінету міністрів після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».