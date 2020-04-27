Премій у 400% більше не буде: Немчінов розповів про реформу зарплат держслужбовцям

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що вже розроблений поетапний план щодо запровадження єдиної системи визначення посадових окладів і надбавок для державних службовців.

Про це він розповів у відеокоментарі.

"Розроблений поетапний план, який дозволить запровадити єдину систему визначення таких посадових окладів, а також завдань, які будуть впливати на преміальну частину, на частину надбавки виконання тих чи інших функцій", - зазначив урядовець.

Він підкреслив, що зарплати держслужбовців мають бути достойним, але вони викликають дуже великі запитання у пересічних громадян.

"Тому передбачається реформа системи оплати праці, яка дозволить максимальну суму закласти в посадовий оклад, а це може бути 70%, 80%, як ми домовимося, як проголосуємо, як ми вирішимо з експертними середовищем, а вже частину від 20 до 30% будуть визначити конкретні завдання, які виконує той чи інші й державний службовець на своєму місці", - пояснив Немчінов.

Міністр зауважив, що зараз у багатьох держслужбовців, особливо в центральних органах виконавчої влади, які мають спеціальний статус, зарплати, на думку багатьох, є достатньо великими, натомість посадові оклади - маленькі і премії в 300-400% виглядають "просто космічними".

Як повідомлялося, раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що концепт реформування системи оплати праці державних службовців передбачає, що оклад становитиме 70-80% заробітної плати, а варіативна частина - 20-30%.