Третій форум регіонів України та Білорусі планують провести у жовтні

Третій форум регіонів України та Білорусі планують провести в жовтні у білоруському місті Гродно.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Зокрема зазначається, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Білорусь в Україні Ігорем Соколом, під час якої обговорили стан підготовки до Третього форуму регіонів України та Білорусі під патронатом Президентів обох країн.

"Олексій Чернишов запевнив, що попри карантинні заходи, українська сторона готується до Третього форуму регіонів, який має відбутися 1-2 жовтня 2020 року в м. Гродно, Республіка Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що Україна цінує багаторічну плідну співпрацю з Республікою Білорусь, зокрема, з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва. Він подякував білоруській стороні за надіслані на розгляд Концепцію підготовки до Форуму регіонів та запевнив, що найближчим часом склад української частини Організаційного комітету буде затверджено.

Також на зустрічі обговорювалась можливість проведення 4-5 червня у місті Гродно 2-го засідання українсько-білоруської Робочої групи з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

«Наразі в Україні до 11 травня подовжено карантин, після чого країна поетапно почне виходити з нього. Тож на червень можемо точно запланувати засідання в онлайн режимі», – запропонував Чернишов.

У свою чергу, Посол Республіки Білорусь Ігор Сокол наголосив, що їх сторона розгляне будь-який варіант співпраці.

«Нам потрібно рухатися поетапно і виходити з того, що 2-е засідання Робочої групи є одним з етапів підготовки до Третього форуму регіонів», – наголосив Посол.

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Як відомо, у жовтні 2019 року в Житомирі проходив другий форум регіонів України та Білорусі, а перший такий форум відбувся в білоруському Гомелі у 2018 році.

Метою форумів є представлення економічного потенціалу регіонів України та Білорусі, а також розбудова нових ініціатив і форм економічного, інвестиційного, науково-технічного та культурного співробітництва на міжрегіональному рівні.

Фото: www.minregion.gov.ua