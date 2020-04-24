У Білорусі кількість випадків коронавірусу перевищила 8000

У Білорусі на цей час зареєстровано 8 022 людини з позитивним тестом на коронавірус.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зареєстровано 8022 людини з позитивним тестом на COVID-19. Загалом проведено 122 тис. 543 тести", - йдеться у повідомленні.

Згідно з цими даними, за весь період поширення інфекції на території Білорусі померли 60 пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Загалом одужали і виписані 938 пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 745 469 випадків зараження коронавірусом, з них 191 791 летальний, 755 462 особи одужали.

Фото: АА