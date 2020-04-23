Незаконна компенсація за житло: ексдепутат Черненко пішов на угоду зі слідством

Колишній народний депутат Олександр Черненко, обвинувачений у отриманні незаконної компенсації за житло, пішов на угоду зі слідством і визнав себе винуватим.

Про це стало відомо під час засідання у Вищому антикорупційному суді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На розгляд колегії суддів надійшла угода про визнання винуватості, укладена 3 квітня 2020 року у місті Києві у межах кримінального провадження за обвинуваченням Черненка Олександра Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», - сказав суддя у справі.

Сам Черненко на засіданні суду визнав себе винуватим.

«Так, визнаю. Незнання законодавства не звільняє мене від відповідальності. Я знав, що не нараховується компенсація тим, хто проживає чи має місце проживання в тридцятикілометровій зоні. Я зареєстрований у Бородянці, і я був впевнений, що це від Києва 50 кілометрів, але рахувати потрібно не від центру, а від меж Києва, і Бородянка входить в цю зону. І якби я, звичайно, на той момент усе це знав, я б не звертався за компенсацією… Я не дочитав законодавство, де описано щодо меж», - наголосив екснардеп.

Потім суддя зачитав текст угоди зі слідством про визнання винуватості, у якій зазначається, зокрема, що Черненко активно вживав заходів щодо відшкодування в повному обсязі завданого кримінальним правопорушенням збитку.

У тексті угоди також зазначається, що сторони угоди узгодили таке покарання для Черненка: 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у виборних органах державної влади, пов’язані з реалізацією владних повноважень, на строк 1 рік із штрафом у 17 тисяч грн.

Випробувальний термін - 1 рік.