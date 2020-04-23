В'ятрович: СБУ зобов’язали розслідувати можливу держзраду Єрмака і Кучми

Суд задовільнив скаргу народного депутата від фракції "Європейська солідарність", ексголови Інституту національної пам'яті, зобов'язавши Службу безпеки внести до ЄРДР відомості щодо можливої державної зради Андрія Єрмака та Леоніда Кучми.

Про це В'ятрович повідомив у Facebook.

"Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов’язав Службу не пізніше як за 24 години внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені у моєму звернені, і розпочати розслідування можливої державної зради Єрмаком та Кучмою", - написав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначав, що консультації з міжнародними партнерами щодо створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи тривають.

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.