В'ятрович: СБУ зобов’язали розслідувати можливу держзраду Єрмака і Кучми
Про це В'ятрович повідомив у Facebook.
"Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов’язав Службу не пізніше як за 24 години внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені у моєму звернені, і розпочати розслідування можливої державної зради Єрмаком та Кучмою", - написав депутат.
Як повідомляв Укрінформ, 31 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначав, що консультації з міжнародними партнерами щодо створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи тривають.
На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.
13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.
Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.