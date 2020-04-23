Кулеба обговорив з главою МЗС Лівії звільнення 18 українських моряків

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою питання звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови міністрів.

«Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких 4 члени екіпажу танкеру Captain Khayyam та 14 членів екіпажу танкеру «Рута»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кулеба підтвердив, що Україна і надалі визнає Уряд національної згоди, а також підтримує територіальну цілісність Лівії. Він також запросив Мухамеда Сіялу відвідати Україну з візитом, коли обставини дозволятимуть це зробити.

Лівійський колега поінформував главу МЗС України про безпекову ситуацію в Лівії.