Новий голова Закарпатської області отримав від ОП три завдання

Три ключові завдання, які в Офісі Президента ставлять перед Олексієм Петровим як новим головою Закрапатської ОДА, — це ефективний бюджетний менеджмент, успішне завершення реформи децентралізації в області та залучення інвестицій.

Про це на брифінгу 23 квітня в Закарпатській ОДА сказав перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Три ключові завдання, які ми ставимо перед Олексієм Петровим як новим головою Закрапатської ОДА, — це ефективний бюджетний менеджмент, успішне завершення реформи децентралізації на Закарпатті та залучення інвестицій в область", - сказав він.

"Ефективний менеджмент в бюджетній частині, що я маю на увазі? Це ефективне та цільове використання коштів на розвиток регіону, на інвестиції, також — антикорупційні дії в частині роботи з бюджетними коштами", - акцентував Трофімов.

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Щодо завершення реформи децентралізації, за словами Трофімова, йдеться про завершення реформи в регіоні за принципом спроможності громад.

Третє завдання також дуже важливе — це залучення інвестицій в розвиток регіону.

"Звісно, що кадрові питання будуть наслідками роботи в цих напрямках. Хто дужає — той залишається, хто ні — того міняють на більш ефективного кандидата", - наголосив Трофімов.

За його словами, в Офісі Президента немає жодних питань до доброчесності голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, тут його вважають ефективною людиною в кризових умовах.

“У нас немає ніяких питань до доброчесності Олексія Петрова. А є повага, є довіра”, - сказав Трофімов.

Він також зазначив, що логіка призначення Петрова на Закарпаття дуже проста.

“Це - ефективна людина в кризових умовах. Тому все дуже просто”, - наголосив Трофімов.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив на Закарпатті нового голову ОДА Олексія Петрова.

З грудня минулого року і до сьогодні обов'язки голови Закарпатської ОДА виконував Олексій Гетманенко.

Указ Президента на призначення Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА з'явився сьогодні, 23 квітня.

Раніше Петров займав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області, 17 квітня 2020 року Зеленський своїм указом звільнив його з цієї посади.

Олексій Петров – офіцер СБУ, генерал-майор (звання отримав у 2018 році). Кандидат юридичних наук. Петров керував Департаментом контррозвідки Служби безпеки України з 2017 по 2019 роки.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, Петров 13 квітня подав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської обласної держадміністрації. В декларації за 2019 рік він вказав дохід 597,6 тис. грн зарплати (середньомісячна зарплата 49,8 тис. грн) за основним місцем роботи в СБУ. Крім того, він задекларував готівкою 980 тис. грн. У його дружини готівкою 1,25 млн грн. Дружина посадовця Ірина Петрова є власницею двох товариств із обмеженою відповідальністю і торгової марки.