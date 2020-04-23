Зеленський призначив голову Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №151/2020 від 22 квітня опублікований на сайті глави держави.

"Призначити ПЕТРОВА Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 квітня звільнив Петрова з посади начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області. До того він очолював Департамент контррозвідки СБУ.

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24 грудня 2019 року Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій Ігоря Бондаренка і Маркіяна Мальського.